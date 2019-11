Razzismo: Guardiola, servono gesti forti

MILANO, 5 NOV - "Per fare passi avanti servono gesti forti". Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, applaude alla presa di posizione di Mario Balotelli, vittima degli ululati razzisti domenica al Bentegodi di Verona. "Succede spesso che la vittima viene colpevolizzata - aggiunge Guardiola alla vigilia della gara contro l'Atalanta - è un problema di tutta Europa e non solo dell'Italia. Dobbiamo lottare giorno dopo giorno, a casa e a scuola. Non è una piaga solo nel calcio".