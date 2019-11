Champions:Gasperini,serve buon risultato

MILANO, 5 NOV - "Il valore del nostro avversario è riconosciuto. Per noi affrontare il City resta un'opportunità. Con un risultato positivo siamo ancora dentro per la qualificazione agli ottavi o per il terzo posto. Sappiamo che il coefficiente di difficoltà è molto alto, il City è fortissimo ma per fortuna si riparte dallo 0-0". Lo dice il tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, alla vigilia della gara di Champions League contro il Manchester City, capace di vincere 5-1 all'andata. L'Atalanta è ancora a zero punti nel girone.