Liegi 2010: Vinokourov non fece combine

ROMA, 5 NOV - Non ci fu nessun accordo economico antisportivo dietro la vittoria di Alexandr Vinokourov nella Liegi-Bastogne-Liegi dell'ormai lontano 2010. A nove anni di distanza, un tribunale di Liegi ha assolto per assoluta mancanza di prove il corridore kazako, accusato di aver offerto 150mila euro al russo Alexander Kolobnev, a sua volta finito alla sbarra e uscito anch'egli assolto, per cedergli la vittoria nella classica monumento in Belgio. I due erano finiti sotto processo per corruzione e frode sportiva e la pubblica accusa aveva chiesto sei mesi di reclusione e pesanti multe per entrambi. Vinokourov, che nel 2012 vinse l'oro olimpico a Londra, è team manager della Astana, squadra per la quale aveva corso anche quella Liegi-Bastogne-Liegi, rimasta così a lungo sospetta.