Salisburgo a Napoli con 700 tifosi

NAPOLI, 5 NOV - Saranno circa 700 i tifosi del Salisburgo questa sera al San Paolo per la gara di ritorno del quarto turno di Champions League, girone E. Tre voli charter, due nel pomeriggio di ieri, uno atterrato stamattina alle 10.25 a Capodichino, hanno trasportato 400 supporters del team austriaco. Altri - anche approfittando dei pacchetti turistici di un' agenzia di viaggio - hanno raggiunto Napoli in treno da Roma. La Questura - per una gara considerata non ad alto rischio - ha schierato circa 500 uomini per l' ordine pubblico. Buona fino a ieri la prevendita al San Paolo, con circa 30 mila biglietti staccati.