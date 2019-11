Norman contro Woods, è "irrispettoso"

ROMA, 05 NOV - "Dopo la vittoria al Masters ho scritto una lettera di congratulazioni a Tiger Woods: non mi ha mai risposto". Greg Norman, tra i migliori golfisti degli anni Ottanta e Novanta, punta il dito contro Woods. "Probabilmente non gli starò simpatico ma mi aspettavo un comportamento diverso, più rispettoso. Ho percorso molta strada e consegnato la missiva alla vigilanza presente davanti alla sua abitazione. Quando vinsi il mio primo torneo importante Jack Nicklaus fu il primo a complimentarsi con me. Eppure a Tiger ho sempre portato rispetto. Su richiesta del papà, quando ero al 1/o posto del world ranking, giocai con lui nove buche. Aveva 14/15 anni, mi era stata chiesta una valutazione relativa alle qualità del ragazzo. Peccato". Ma in America sono certi. Woods non ha mai perdonato allo Squalo Bianco del golf, tra i giocatori più amati dal pubblico e vincitore in carriera di 91 tornei, le dichiarazioni arrivate nel momento più buio della carriera di "Big Cat".