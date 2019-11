Golf, al via il Turkish Open

ROMA, 5 NOV - Bernd Wiesberger per difendere la leadership della Race to Dubai, Justin Rose per inseguire una storica tripletta, Francesco Molinari per tornare a sognare. Ad Antalya va in scena il Turkish Open (7-10 novembre), sesta tappa 2019 delle Rolex Series European Tour. Dopo le polemiche relative all'offensiva di Erdogan in Siria, che ha rischiato serie ripercussioni anche sugli appuntamenti sportivi ospitati dalla Turchia, la parola è pronta a passare solo al green. Dove i big europei si daranno battaglia in uno degli appuntamenti clou del circuito, in palio un montepremi da 7 milioni di dollari. Sul percorso del Montgomerie Maxx Royal, dopo gli exploit 2017 e 2018, Rose vuole il tris. L'impresa bis dello scorso anno è valsa al britannico la leadership mondiale. Ma complice un 2019 non al Top il re di Rio 2016 ora è all'8/o posto nel ranking. Attesa anche per Chicco Molinari, 22/o nel WGC-HSBC Champions vinto da Rory McIlroy (assente in Turchia).