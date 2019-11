Nba, Harden show e Houston vola

ROMA, 5 NOV - Cinque partite nel turno di questa notte in Nba. Vittoria esterna per i Rockets sul campo dei Grizzlies per 107-100, con una prova spettacolare del solito James Harden che ha messo a segno 44 punti e 10 rimbalzi. Ancora un successo per i Phoenix Suns, stavolta ai danni di Philadelphia per 114-109, con Devin Booker autore di 40 punti. Trovano la via del successo anche i Golden State Warriors con molte assenze, che passano su Portland per 127-118. Bene anche i Washington Wizards che superano senza troppa fatica i Detroit Pistons per 115-99. I Bucks asfaltano i Timberwolves per 134-106. Infine vittoria dei Brooklyn Nets ai danni dei New Orleans Pelicans per 135-125.