Tennis: Sinner,pronto per sfida Next Gen

MILANO, 4 NOV - Jannik Sinner domani esordirà alle Atp Next Gen Finals di Milano contro Tiafoe ed è "pronto per la battaglia". "Non sarà facile - aggiunge il tennista azzurro, durante la conferenza stampa -, dovrò giocare il mio miglior tennis per avere la meglio. È stata un'annata importante per me, ho alzato il livello del mio gioco e migliorato la classifica. Ma, per arrivare a dove voglio arrivare, la strada è ancora lunga". Sinner ha le idee chiare e fissa il proprio obiettivo: "Io sogno di arrivare al n.1 del mondo, ma la realtà è ancora diversa. Ho ampi margini di miglioramento su servizio e dritto, lavoro per arrivare al top". Sinner è "felicissimo" di poter giocare davanti al pubblico italiano dell'Allianz Cloud e racconta di essere stato a San Siro ieri sera per vedere il Milan: "Peccato solo aver perso, non è certo il momento migliore del club".