Klopp "Girone aperto,guai perdere punti"

ROMA, 4 NOV - "La classifica del nostro girone è ancora molto aperta, guai a perdere altri punti. Se domani saremo distratti dalla sfida contro il Manchester City? Nemmeno per sogno". Così Juergen Klopp, allenatore dei campioni d'Europa del Liverpool, alla vigilia della sfida contro il Genk in Champions. L'allenatore tedesco ha poi aggiunto che la "Var migliorerà" e che "in Germania all'inizio ci sono stati dei problemi, poi la situazione si è stabilizzata". Klopp ha inoltre corretto un giornalista che snocciolava in conferenza stampa i nomi dei fuoriclasse prodotti dalla squadra belga, come De Bruyne, Koulibaly o Courtois, aggiungendo "Origi, che è una leggenda del Liverpool". In effetti il giovane attaccante belga, oltre a segnare nella semifinale di Champions League contro il Barcellona ad Anfield Road nella passata stagione, firmò anche il secondo centro nella finale vinta sul Tottenham.