Everton: "André Gomes tornerà in campo"

ROMA, 4 NOV - "L'Everton conferma che André Gomes ha subito un intervento chirurgico per ricomporre la frattura della caviglia destra. La procedura si è conclusa molto bene". Così, in una nota, l'Everton rende noto che il centrocampista portoghese "è stato operato con successo". Le scioccanti immagini dell'infortunio del giocatore, ex Barcellona, dopo un intervento di Son, hanno fatto il giro del mondo, così come quelle delle lacrime del sudcoreano. "Il portoghese, che ha subito l'infortunio nella partita della Premier di ieri con il Tottenham, trascorrerà un po' di tempo in ospedale, prima di tornare alla USM Finch Farm per iniziare la riabilitazione sotto la guida dello staff del club", aggiunge l'Everton, che precisa come Gomes dovrebbe "recuperare completamente". "A nome di André - conclude la nota della società di Liverpool - il club desidera ringraziare tutti i sostenitori dell'Everton e i membri della più ampia famiglia di calcio per i travolgenti messaggi di supporto che abbiamo ricevuto dalla partita di ieri".