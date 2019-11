Parigi 2024: via a cantiere villaggio

PARIGI, 4 NOV - Il governo francese ha dato il via al cantiere del villaggio olimpico dei Giochi di Parigi 2024, che accoglierà gli atleti alle porte di Parigi, nel dipartimento Seine-Saint-Denis, secondo le cifre il più povero del Paese. Il cantiere dovrebbe avere una durata di tre anni e si estenderà su 51 ettari di terreno. Si punterà ad ospitare nei 3.000 alloggi del villaggio circa 15.000 fra atleti e funzionari delle varie federazioni. La spesa prevista è di 6,8 miliardi di cui un miliardo e mezzo proveniente dalle casse dello stato, che ha insistito - in sede di approvazione del decreto - sull'utilità del villaggio per il territorio e la popolazione. Di fatto, ha insistito il premier Edouard Philippe, l'eredità dei Giochi diventerà "un nuovo quartiere": "se vogliamo che i Giochi siano un successo - ha sottolineato - tutta l'organizzazione, i finanziamenti, la mobilitazione, non devono scomparire nel momento che la fiamma olimpica si spegnerà".