Casillas si allena per 25'

ROMA, 4 NOV - Sei mesi dopo l'infarto, Iker Casillas, estremo difensore del Porto, classe 1981, è tornato ad allenarsi, sia pure per soli 25'. Oggi - come riporta il quotidiano As - il portiere campione del mondo con la Spagna nel 2010 e bicampione d'Europa nel 2008 e nel 2012 sempre con la 'Roja' ha svolto una sessione d'allenamento agli ordini dello staff atletico della squadra portoghese. Casillas non ne vuole sapere di ritirarsi dal calcio giocato: prima di farlo, però, dovrà ricevere l'ok dai sanitari del club lusitano per il quale è tesserato.