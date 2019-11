Roma: Zaniolo,c'è giusto mix per vincere

ROMA, 4 NOV - Nicolò Zaniolo è uno dei protagonisti dell'ottimo momento della Roma e spera di potersi togliere la soddisfazione di conquistare un trofeo. Può essere la stagione giusta" per tornare a vincere, confessa in una intervista al sito Uefa. "Dipende tutto da noi, da come approcciamo le partite, da come ci alleniamo giorno dopo giorno - aggiunge -. Le vittorie si costruiscono in anni. Credo però che abbiamo tutto per poter dire la nostra, spetta soltanto a noi". "La Roma quest'anno è cambiata molto, in positivo perché siamo un gruppo giovane con al fianco giocatori più esperti e forti, che ci aiutano" prosegue Zaniolo, secondo cui a Trigoria c'è "il giusto mix per fare una grande annata. Ce ne sono tutti i presupposti, adesso tocca a noi giocare bene per risollevare la Roma e portarla nei posti in cui merita". E che ha già le idee chiare su chi vuole essere. "L'accostamento a Totti? Di Totti ce n'è uno..."Se un giorno mi proponessero la maglia n.10 non accetterei. E' una forma di rispetto verso il capitano".