Paparelli junior: difendiamo il calcio

ROMA, 4 NOV - Violenza negli stadi, bullismo e cyberbullismo. Questi i temi dell'evento 'Omaggio a Paparelli', che si è svolto a Roma, per celebrare il tifoso laziale Vincenzo Paparelli a 40 anni dalla sua uccisione. Ad aprire l'evento, in una sala gremita da di giovani studenti, Giuseppe Cangemi, vicepresidente del Consiglio regionale Lazio: "Oggi sono commosso. Da laziale, perché il ricordo di Paparelli mi ha accompagnato per tutta l'adolescenza e anche in veste istituzionale perché, quando ho proposto a Gabriele quest'iniziativa, mi ha ringraziato". "La mia emozione è nata sin da quando abbiamo pensato a questo evento - aggiunge il consigliere Daniele Ognibene -. Come istituzioni è un obbligo morale ricordare Vincenzo Paparelli". "Da trent'anni cerco di agire. Lo faccio, perché amo questo sport, amo mio padre e non mi va giù che sia morto per una partita - le parole di Gabriele Paparelli -. Ringrazio Cangemi e Ognibene: se amiamo il calcio, dobbiamo difenderlo da qualche cretino che cerca di rovinarlo".