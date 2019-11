F1: Hamilton 'dedicato a Niki Lauda'

ROMA, 4 NOV - "Questa stagione è per Niki Lauda, mio amico e incredibile mentore che abbiamo perso durante l'annata. Lauda ci ha trasmesso il suo coraggio e la sua determinazione. Questo titolo è per te Niki. Continuerò a renderti orgoglioso". Parola commoventi quelle di Lewis Hamilton che il giorno dopo il trionfo ad Austin sui social dedica il sesto titolo a Lauda, morto a 70 anni lo scorso mese di maggio. "Sei volte campione del mondo! - continua su twitter Hamilton - Non riesco a descrivere questa sensazione, ma sicuramente non la dimenticherò mai. Come ogni bambino cresciuto a Stevenage, il mio desiderio era quello di vincere una gara in Formula 1 e il mio sogno quello di vincere un Mondiale, dunque stare qui a rappresentare il mio Paese è un onore incredibile che va oltre ogni immaginazione. Se qualche bambino guardandomi oggi deciderà di inseguire il suo sogno, non importa cosa accadrà, niente mi renderà più orgoglioso".