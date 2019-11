Milano-Cortina:Sala, due giorni decisivi

MILANO, 04 NOV - Per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 "i prossimi due giorni saranno decisivi: domani vedremo i candidati e poi il giorno dopo a Roma io mi auguro che si arriverà ad una decisione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di deposizione delle corone al Sacrario dei caduti in occasione della festa dell'unità nazionale e delle forze armate. I tre candidati a guidare l'organizzazione dei Giochi invernali sono Tom Mockridge, ex di Sky, Alberto Baldan, ex Rinascente e Grandi Stazioni retail, e Vincenzo Novari, ex ad di 3. "Io trovo che siano tre candidature buone e ho già detto che non farò una battaglia per un candidato - ha concluso Sala -, esaminiamoli perché sarà importante vederli di fronte a noi e vederli argomentare sul perché sono motivati a fare una cosa del genere".