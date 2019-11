Milan: Pioli, facciamo troppi errori

MILANO, 3 NOV - "Il Milan ha battagliato per 95', abbiamo ribattuto colpo su colpo, ci abbiamo creduto. Ma abbiamo commesso troppi errori, dobbiamo essere più precisi e puliti, fare le scelte di gioco giuste". Lo dice, a Sky, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo la sconfitta (2-1) contro la Lazio. I rossoneri ora hanno 6 punti di vantaggio sulla zona salvezza e distano 8 punti da quarto posto. "La squadra è in crescita - aggiunge Pioli -, certo che servirebbe fare risultato per la nostra fiducia, per la classifica e per l'ambiente. Io vedo i giocatori convinti, ma siamo indietro: il Milan questa sera si è sbattuto, non avremo tantissimi campioni, ma siamo tutti ottimi giocatori, possiamo toglierci soddisfazioni. Siamo giovani, ma maturi, dobbiamo capire come si interpreta la partita. La squadra oggi è uscita con la testa bassa, ma con la convinzione di avere dato molto e di essere squadra". Pioli è duro con Leao, entrato dalla panchina: "Mi aspettavo di più dal suo ingresso, doveva darci profondità e strappi".