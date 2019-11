Balotelli,non è uomo chi nega evidenza

ROMA, 3 NOV - "Grazie a tutti i colleghi in campo e non, per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi. Grazie di cuore, avete dimostrato di essere veri uomini, non come chi nega l'evidenza". Così, su Instagram, Mario Balotelli, che nel pomeriggio, dopo essere stato oggetto di cori razzisti, voleva lasciare il campo di Verona-Brescia. Sempre sullo stesso social, il giocatore, commentando un video della curva del Verona, ha aggiunto: "Chi ha fatto il verso della Scimmia si vergogni".