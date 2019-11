F1: Hamilton "Rilassarmi?Non mollo mai

ROMA, 3 NOV - "E' travolgente, è stata una gara difficile, volevo solo rimontare, sono molto emozionato in questo momento. E' un onore per me essere qui ed essere paragonato a grandi piloti. Mi sarei potuto rilassare, mio padre però mi ha insegnato a non mollare mai. Ringrazio la mia famiglia, i miei tifosi, ho cercato di regalare loro anche questo successo. Quanti titoli posso vincere? Mi sento fresco e pronto per affrontare la prossima gara". Così Lewis Hamilton, dopo avere conquistato il sesto titolo mondiale della Formula 1.