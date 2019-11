Taekwondo:+80 kg,arriva bronzo di Botta

BARI, 3 NOV - Si chiudono con una terza medaglia i campionati europei di Taekwondo per l'Italia che nel PalaFlorio di Bari ha conquistato un prezioso bronzo con il salernitano Roberto Botta nella categoria +80kg. L'azzurro ha perso la semifinale 4-13 contro il russo Aiukaev Rafail. Nel pomeriggio si era fermata agli ottavi la corsa verso le medaglie di Maristella Smiraglia, ko 7-13 contro la russa Polina Khan, e di Cristina Gaspa, sconfitta 3-8 dalla belga Idra Caen. Nei giorni scorsi l'Italia aveva conquistato a Bari un oro con il pugliese Vito Dell'Aquila nella categoria -58kg, e un bronzo con il toscano Simone Alessio nella -80kg. Il bilancio finale degli azzurri in questi Europei è quindi di un oro e due bronzi. Alla competizione continentale hanno partecipato 239 atleti da 46 paesi per le competizioni del ParaTaekwondo e 213 atleti da 45 paesi per il Taekwondo.