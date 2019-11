Commisso,razzismo?minoranza rovina la A

FIRENZE, 3 NOV - "I cori razzisti che si sentono negli stadi? Fin dal primo giorno ho sempre detto che non mi piacciono, c'è una minoranza che rovina il nostro calcio e non possiamo permetterglielo anche perché gli italiani non sono razzisti". Lo ha detto Rocco Commisso ai microfoni di Sky Sport prima di Fiorentina-Parma oggi al Franchi. "La serie A dovrebbe arrivare ad un livello più alto di quello attuale ed è mia intenzione di farla crescere - ha aggiunto il presidente della Fiorentina -: spero che anche gli altri presidenti vogliano fare lo stesso". Commisso ha poi mostrato in televisione una bandiera degli Usa colorata di viola, che era stata esposta al Columbus Day.