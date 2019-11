Cori contro,Balotelli minaccia andarsene

ROMA, 3 NOV - La partita Verona-Brescia è stata interrotta per tre minuti dopo che Mario Balotelli ha scagliato il pallone a terra e ha minacciato di andarsene dal campo, a causa degli ululati indirizzatigli da un settore dello stadio Bentegodi. L'attaccante, che insisteva per lasciare il campo, è stato abbracciato da compagni e avversari. L'arbitro Mariani, che ha parlato con Balotelli, ha chiesto che lo speaker facesse l'annuncio di possibile sospensione del match. Il match è stato sospeso per tre minuti.