Ciclismo: Ganna, è bis record del mondo

ROMA, 3 NOV - Filippo Ganna show nella coppa del mondo di ciclismo a Minsk. L'azzurro in poche ore migliora per due volte il record mondiale nell'inseguimento: prima 4'04"252, poi 4'02"647 nella finale. Un trionfo per il corridore di Verbania oro iridato nella specialità a Londra nel 2016 a cui sono seguiti quelli del 2018 e 2019. Ganna classe 1996, mette a segno due super performance a distanza di poche ore una dall'altra, che lo consolidano tra i grandi nella specialità. Dopo essere stato protagonista, nelle prove di qualifica della mattinata, con 4'04"252 registrando il nuovo record del mondo, Ganna nella finale per l'oro disputata contro il britannico Archibald, si supera e registra il nuovo crono del mondo in 4'02"647. Un tempo che gli vale il trionfo in coppa del mondo.