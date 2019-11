Torino riparte dal derby, 'avanti uniti'

TORINO, 3 NOV - "Avanti. Uniti". Il Torino riparte dal derby, sconfitto nel risultato ma non nella prestazione, con un ritrovato spirito di squadra che deve fare ben sperare. L'immagine di Belotti e compagni abbracciati in campo a fine partita è il simbolo scelto dal club, su Instagram, per voltare pagina dopo il difficile avvio di stagione. "Ripartiamo da questa prestazione e da questo spirito", conferma sul social Armando Izzo. Mazzarri ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che riprenderà la preparazione domani pomeriggio. Archiviato il derby, e le polemiche per il mani di de Ligt non punito con il rigore, la trasferta contro il Brescia di domenica prossima diventa il banco di prova per capire se il peggio è passato e, soprattutto, se il Toro potrà davvero recuperare il terreno perso. Restano da valutare le condizioni di Rincon, uscito acciaccato, e di Iago Falque, che sarà sottoposto ad esami per valutare l'entità dell'infortunio che lo ha costretto al forfait contro la Juve.