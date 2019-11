Ciclismo:Ganna,record pista inseguimento

ROMA, 3 NOV - Con una prestazione straordinaria si apre l'ultima giornata di Coppa del Mondo a Minsk: Filippo Ganna con 4'04"252 ed una media di 58.956 km/h sui 4 km, registra il nuovo record del mondo durante le qualifiche dell'inseguimento individuale. L'azzurro frantuma così il record precedente dello statunitense Asthon Lambie di 4'05"423, stabilito lo scorso 6 settembre a Cochabamba, in Bolivia. Una prestazione davvero superlativa che, ancora una volta, mette in luce lo straordinario campione, già tre volte iridato nella specialità. Nel primo pomeriggio Filippo tornerà di nuovo sul velodromo di Minsk per la sfida all'oro contro il britannico Archibald, secondo in qualifica con un crono di 4'09"843.