Fonseca, ancora non abbiamo vinto niente

ROMA, 02 NOV - Una vittoria pesante, tre punti che valgono doppio visto che arrivano contro una diretta concorrente alla zona Champions. A macchiare la vittoria della Roma il comportamento dei tifosi della Sud protagonisti di cori di discriminatori contro Napoli. "Non parlando bene l'italiano non ho capito bene quello che è successo ma sono contro qualsiasi discriminazione territoriale", spiega il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ricordando che episodi del genere si verificano "in molte partite in tutto il mondo. Per me è stato più importante vedere il nostro capitano (Dzeko, ndr) parlare ai tifosi e vedere che dopo non è più ricapitato". Riguardo alla sfida col Napoli, il portoghese aggiunge: "Abbiamo fatto una bella partita, battuto una grande squadra, ma non abbiamo vinto ancora niente. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare alla prossima partita adesso".