Zaniolo "Vincere per qualcosa di grande"

ROMA, 2 NOV - "Oggi siamo felicissimi, per la vittoria in uno scontro diretto, dovevamo vincere per forza e lo abbiamo fatto. Ora continuiamo ad allenarci per vincerne altre e fare qualcosa di grande": così Niccolò Zaniolo a Sky subito dopo il fischio finale di Roma-Napoli. "Siamo una squadra con grandi mezzi, dovevamo ritrovarci dopo l'anno scorso, ora testa all'allenamenti per andare avanti. Il mister all'intervallo ci ha detto di ripartite come i primi 2'0, abbiamo fatto come lui e i risultati si sono visti. Per quanto mi riguarda - ha concluso il n.22 giallorosso - sono felicissimo di questo periodo che sto attraversando, voglio continuare così e farne molti altri".