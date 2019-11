Montella, noi rivelazione come Parma

FIRENZE, 2 NOV - "La Fiorentina squadra rivelazione di questo inizio campionato? Ci metterei anche il Parma che domani affronteremo in una sfida difficile, e non dimentico il Verona che sta facendo molto bene. Sui nostri obiettivi però resto cauto, è prematuro parlare di Europa". Così Vincenzo Montella in vista della gara di domani alle 18 al Franchi contro la formazione emiliana. "Stiamo andando oltre le aspettative considerando che abbiamo costruito la squadra in corsa - ha continuato il tecnico viola - ma più che per la classifica siamo oltre riguardo l'identità. Domani però ci servirà più che mai il sostegno dei nostri tifosi perché sarà una partita che richiederà pazienza e lucidità". Ancora squalificato Ribery (peraltro alle prese da oltre una settimana con un fastidio al ginocchio che gli ha fatto saltare gli allenamenti), mancheranno anche Pezzella (squalificato pure lui), e l'infortunato Caceres, mentre appare recuperato lo spagnolo Lirola.