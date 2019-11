Torino-Juve: Pjanic e Rincon convocati

TORINO, 2 NOV - C'è anche Pjanic tra i 22 convocati da Maurizio Sarri per il derby Torino-Juventus di questa sera. Il centrocampista bosniaco è reduce da un leggero infortunio muscolare a ha saltato la partita infrasettimanale con il Genoa. La sua presenza in campo dal 1' resta tuttavia incerta. Al rientro anche Higuain, anche se il favorito resta Dybala. Nell'elenco dei 20 granata convocati da Walter Mazzarri c'è Rincon, fino all'ultimo in dubbio per un problema muscolare. Assente l'infortunato Iago Falque.