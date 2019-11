Napoli: respinto ricorso Ancelotti

ROMA, 2 NOV - Carlo Ancelotti non sarĂ in panchina oggi nella partita che il Napoli gioca all'Olimpico contro la Roma. La Corte di Appello federale ha infatti respinto il suo ricorso contro la squalifica comminata dal giudice sportivo per i fatti accaduti nella partita pareggiata di partenopei contro l'Atalanta mercoledi' scorso al San Paolo.