Spadafora: Berrettini risultato storico

ROMA, 2 NOV - "Un risultato storico, che ricorda i fasti degli anni d'oro del tennis italiano". Così il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, commenta la qualificazione di Matteo Berrettini alla fase finale degli Atp di tennis. "Quarantuno anni dopo Corrado Barazzutti e ben 44 dopo Adriano Panatta possiamo festeggiare un italiano alle fasi finali dell'Atp - aggiunge -. Per il nostro tennis e per la Fin del presidente Binaghi, al quale vanno le mie congratulazioni per questo storico obiettivo centrato, è una gran bella giornata". "Proprio in questi giorni siamo al lavoro per l'organizzazione degli Atp Finals che vedranno protagonista la città di Torino dal 2021 al 2025 - conclude -. A Matteo Berrettini, che oltre a questo risultato si porta anche tra i migliori otto tennisti del 2019, i miei complimenti personali e di tutto il Governo".