Golf: WGC, comanda McIlroy

ROMA, 02 NOV - Nel WGC-HSBC Champions è sorpasso Rory McIlroy. A Shanghai il nordirlandese, grazie al terzo parziale consecutivo chiuso in 67 (-5) su un totale di 201 (-15), s'è preso la leadership della classifica e ora punta al bersaglio grosso in Cina. Il PGA Tour Player 2019, quando mancano solo 18 buche dal termine del quarto ed ultimo evento del World Golf Championship, il mini-circuito mondiale, ha un colpo di vantaggio su Louis Oosthuizen, secondo con 202 (-14) e protagonista del miglior score di giornata (65, -7). Sul percorso del Sheshan International GC (par 72) chance per il titolo anche per Xander Schauffele. L'americano è rimasto al 3/o posto della classifica provvisoria (203, -13) condiviso con il britannico Matthew Fitzpatrick, in testa dopo il secondo giro. Niente da fare, invece, per Francesco Molinari. L'azzurro, 22/o (212, -4), lotterà per un posto nella Top 10. Nessuna possibilità di vittoria per il piemontese, distante undici colpi dalla vetta. Passo indietro per Andrea Pavan, solo 44/o (216, par).