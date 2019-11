Eurolega: Milano-Barcellona 83-70

ASSAGO (MILANO), 1 NOV - Quinta vittoria consecutiva in Eurolega e testa della classifica agganciata per la Ax Milano. A cadere sotto i colpi della squadra di coach Messina il Barcellona (83-70) finora imbattuto e a tratti apparso invincibile, annichilito da una difesa impressionante e da una magica sfuriata dell'Olimpia negli ultimi 5' (parziale 25-10). In questo successo c'è lo zampino di Rodriguez (17 punti e 7 assist, con tre triple pesanti come macigni negli ultimi 2'), leader a 360 gradi e totem a cui attaccarsi nei momenti caldi. Ma non si possono non citare Della Valle (8 punti preziosi nel quarto periodo), Micov (16 e 8 assist) e Scola (14 e 9 rimbalzi), ancora capace alla soglia dei 40 anni di portare a scuola un gigante come Mirotic (a libro paga del Barcellona a 9 milioni a stagione). Per una settimana almeno l'Olimpia potrà guardare tutta Europa dall'alto verso il basso. Non era mai capitato, dopo sei turni di Eurolega, nell'era Armani.