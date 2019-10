Milan-Spal 1-0

ROMA, 31 OTT - Fischiato dal pubblico mentre si accomodava per la prima volta in panchina in questa stagione, alla fine ha mandato San Siro in visibilio con una delle sue punizioni. Otto minuti dopo il suo ingresso in campo, Suso ha cambiato così il senso della serata del Milan, che in questa vittoria (1-0) contro la Spal spera di trovare una spinta per tirarsi fuori da una "situazione pesante", come l'aveva definita Boban prima di assistere in tribuna all'ennesima gara di sofferenza dei rossoneri. Dopo un pareggio e una sconfitta, finalmente Pioli prova il gusto dei tre punti alla guida di un Milan che, dopo un inizio di stagione "burrascoso" (sempre per usare i termini di Boban), resta comunque a 6 punti dalla zona Champions e sotto osservazione, atteso dagli impegni con Lazio e Juventus prima della sosta.