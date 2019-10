Halloween: CR7 si traveste da pagliaccio

TORINO, 31 OTT - Anche alla Juventus è Halloween. A portare la festa nella Continassa è Cristiano Ronaldo che, realizzato il gol della vittoria contro il Genoa, si è concesso un po' di svago. L'attaccante portoghese si è infatti presentato alla Continassa travestito da pagliaccio, suscitando i sorrisi dei compagni, da Miralem Pjanic a Wojciech Szczęsny. Il tutto ripreso e pubblicato dallo stesso 'CR7' sui social, dove i like non si contano più. Tra i primi a commentare anche la fidanzata, la bella Georgina, con tanto di emoticon della risata in bella mostra.