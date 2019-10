2 turni a Marchetti, espulso da panchina

ROMA, 31 OTT - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite del turno infrasettimanale del massimo campionato di calcio, ha qualificato per 2 giornate Federico Marchetti (Genoa), espulso dalla panchina per avere contestato una decisione arbitrale. Fra i calciatori espulsi un turno a Cassata (Genoa), Fazio (Roma), Nkoulou (Torino), Rabiot (Juventus) e Tachtsidis (Lecce). Fra i non espulsi una partita di stop a De Roon (Atalanta), Jajalo (Udinese), Luca Pellegrini (Cagliari) e Ge.Pezzella (Fiorentina). Ammenda di 5.000 euro all'Inter per avere, i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti e gravemente intimidatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, ossia l'ex nerazzurro Mario Balotelli. Multato di 3.000 euro il Napoli per avere i suoi sostenitori, al 42' st, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica.