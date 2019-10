Boxe: 'Canelo'-Kovalev per la storia

LAS VEGAS, 31 OTT - La sfida più attesa dell'anno 'andrà in onda' nella notte fra sabato e domenica, quando in Italia saranno le 6 di mattina ma in Nevada ancora la notte del giorno prima. Sul ring dell'MGM Grand Garden di Las Vegas saliranno Saul 'Canelo' Alvarez, idolo del Messico e probabilmente il miglior pugile in circolazione, e Sergey Kovalev, un russo che sembra uscito da un film di Rocky e che detiene il titolo mondiale dei mediomassimi. 'Canelo', professionista fin da quando aveva 15 anni, tenterà di strapparglielo, e se ci riuscirà entrerà nella storia della boxe, diventando campione in contemporanea di 3 categorie diverse. Il messicano è già in possesso dei titoli dei medi e dei supermedi e ora vorrebbe aggiungere la cintura della categoria superiore. Per puntare a questo obiettivo, che lo stimola particolarmente, ha rinunciato a una terza sfida con Gennadiy Golovkin che in termini economici gli avrebbe fruttato molto di più: "sono qui per fare la storia", ha spiegato a Las Vegas.