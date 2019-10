Ghirelli: Fair-play messaggio Lega Pro

ROMA, 31 OTT - "C'è una foto che colpisce e che rende il senso più grande del calcio. E' un bambino con la casacca da raccattapalle che, al termine della gara, dopo una sconfitta, tende la mano a un calciatore del Bisceglie seduto a terra. E' un'immagine che, nella sua semplicità, può non fare notizia, ma accoglie e diffonde il messaggio del nostro calcio, che mette in campo valori, confronto e fair-play e, in questo caso, ne è 'ambasciatore' un bambino". Lo dice Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, che anticipa un'iniziativa legata a questo gesto. "Questo è un grande gesto, una sorta di 'lezione' che meritano di essere riconosciuti - aggiunge -. In accordo con il Bisceglie inviteremo il bambino con la famiglia in Lega Pro per un riconoscimento e per mostrare al piccolo il nostro 'percorso di valori', che abbiamo allestito in sede tra foto di gesta di campioni in campo e nella vita".