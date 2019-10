Serie B: squalificati sette giocatori

ROMA, 31 OTT - Il giudice sportivo della Lega Nazionale di Serie B, in relazione alle partite della 10/a giornata, fra gli espulsi, ha squalificato per una giornata i seguenti calciatori: Matteo Ciofani (Pescara), Mallamo (Juve Stabia), Proia (Cittadella), Zanellato (Crotone). Fra i non espulsi sono stati fermati per un turno Benedetti (Cittadella), Brighenti (Frosinone) e Scognamillo (Trapani). Multe di 2 mila euro alla Juve Stabia (accensione di fumogeni), di 1.500 ciascuno a Benevento e Cosenza (accensione di fumogeni). Giovanni Vrenna, dirigente del Crotone, è stato multato di 5 mila euro per avere rivolto frasi gravemente offensive ai dirigenti del Chievo.