'Indirizzeremo risorse Stato per meriti'

MILANO, 31 OTT - "Come amministratore delegato di Sport e Salute sto cercando di introdurre meccanismi che indirizzino le risorse pubbliche verso il merito, verso le capacità imprenditoriali, in primis i risultati sportivi". Lo dice l'ad di Sport e Salute, Rocco Sabelli, durante la conferenza stampa di presentazione delle Atp Next Gen Finals, in programma all'Allianz Cloud di Milano dal 5 al 9 novembre. "Siamo in procinto - aggiunge Sabelli - di fare un grosso investimento per dotare il Foro Italico di Roma di una copertura, potrebbe diventare la casa anche di altri sport. Questi primi mesi di collaborazione con la Fit sono stati molto intensi ma ho apprezzato il lavoro di Binaghi, le sue capacità manageriali si abbinano alla passione e alla conoscenza del mondo dello sport. Il presidente dell'Atp, Chris Kermode, ha dato fiducia all'Italia per organizzare le Finals a Torino dal 2021, noi avremo un ruolo importante e da protagonisti".