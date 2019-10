Napoli: Milik, essere più forti di tutto

ROMA, 31 OTT - "Per vincere dobbiamo essere più forti di tutto e di tutti... Ricominciamo dalla prossima sfida". E' il post pubblicato da Arek Milik, attaccante polacco del Napoli, sul proprio account ufficiale di Instagram. E' chiaro il riferimento al pareggio di ieri sera con l'Atalanta, cui sono seguite una serie di polemiche per via delle decisioni arbitrali. Resta comunque la delusione, nel clan partenopeo, per l'occasione sprecata al termine di quella che da più parti è stata ritenuta la migliore esibizione stagionale, compreso il successo in Champions contro il Liverpool.