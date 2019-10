WGC-HSBC: Li leader, Molinari delude

ROMA, 31 OTT - Continua il momento no di Francesco Molinari che in Cina, nel primo giro del WGC-HSBC Champions, delude le aspettative. A Shanghai l'azzurro, con un parziale di 74 (+2), è 64/o con 10 colpi da recuperare al leader Haotong Li. Il 24enne di Hunan, davanti al pubblico di casa, ha iniziato invece alla grande. Score di 64 (-8) per Li, in testa davanti al francese Victor Perez, 2/o con 65 (-7). Terzo posto ex-aequo (66, -6) per l'americano Xander Schauffele (campione in carica), l'inglese Matthew Fitzpatrick, l'australiano Adam Scott e il sudcoreano Sungjae Im. Nel quarto ed ultimo evento 2019 del World Golf Championship, il mini circuito mondiale, buona prova anche per Rory McIlroy. Il nordirlandese, numero 2 del world ranking, è 7/o (67, -5) e precede in classifica, tra gli altri, Louis Oosthuizen, 10/o con 68 (-4) e protagonista di una hole in one show alla buca 6 (par 3). Tra gli azzurri avvio in salita anche per Andrea Pavan, 41/o (71, -1). Non certo la partenza desiderata per "Chicco" Molinari.