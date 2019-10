Serie A: la Juve torna in testa

ROMA, 30 OTT - La Juve fatica, vince al 95' e conserva con brividi il primo posto, risorpassando l'Inter che aveva vinto ieri a Brescia. Il risultato e' lo stesso, 2-1, l'andamento molto diverso: il gol vittoria dopo una partita di sofferenza 11 contro 10 arriva al 95', su rigore rimediato e realizzato da Ronaldo. Alla Dacia Arena i giallorossi passeggiano sull'Udinese in piena crisi (Tudor sempre più in bilico) nonostante siano in 10. Apre Zaniolo poi Fazio viene espulso. Nella ripresa, Smalling, Kluivert in contropiede e Kolarov su rigore fissano il 4-0. Balzo in avanti anche della Lazio che regola il Torino con un 4-0 pulito; Immobile vince la sfida con Belotti aggiungendo i suoi due gol (il secondo su rigore) a quello iniziale di Acerbi, ora è capocannoniere con 12 reti. La vera sorpresa si chiama Cagliari che batte il Bologna e aggancia Napoli e Lazio. La Fiorentina senza Ribery vince in casa del Sassuolo. Sfiora un altro colpo in trasferta del Lecce, Lapadula segna alla Samp, il pari doriano al 92' con Ramirez.