Wta Finals: Svitolina prima finalista

ROMA, 30 OTT - Elina Svitolina è la prima semifinalista delle WTA Finals in corso a Shenzhen. Grazie al successo per 7-5 6-3 su Simona Halep, n.5 del ranking, e complice il ritiro di Bianca Andreescu nel match contro Karolina Pliskova, n.2 del mondo, la 25enne tennista ucraina è certa di chiudere il Gruppo Viola al primo posto, in virtù delle affermazioni nei precedenti scontri diretti con la ceca e la rumena. Con la Svitolina già sicura del passaggio di turno, venerdì la Halep e la Pliskova si giocheranno il secondo posto utile per il passaggio alle semifinali.