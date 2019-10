Cairo, Mazzarri non ha bisogno di difese

MILANO, 30 OTT - "Il mister Mazzarri non ha bisogno di essere difeso, è un grande allenatore. L'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato arrivando settimi, ora bisogna lasciare lavorare la squadra e i risultati arriveranno". Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine della presentazione della Generali Milano Marathon. "Abbiamo tutti l'obiettivo di fare bene stasera con la Lazio, poi nel derby e nel resto del campionato - ha aggiunto -. Ora l'importante per uscire da questo momento di pochi punti fatti è quello di essere squadra, pensare più al noi che alle cose personali". Cairo è poi intervenuto sulle polemiche dei tifosi granata contro Mazzarri, 'reo' di avere citato lo juventino Chiellini come esempio. "Ha voluto semplicemente citare un calciatore che ha allenato e che gli aveva lasciato buoni ricordi al Livorno. Anche noi abbiamo tantissimi esempi del Toro, dallo storico capitano Giorgio Ferrini fino al capitano di oggi Belotti".