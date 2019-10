Golf: Eurotour, Molinari tra i Paperoni

ROMA, 30 OTT - Francesco Molinari tra i Paperoni dell'European Tour. Con 22.758.000 euro il golfista azzurro è all'11/o posto nella classifica dei giocatori che più hanno guadagnato in carriera sul massimo circuito continentale. In testa alla graduatoria, con 37.172.472,91, c'è il britannico Lee Westwood, tallonato dal nordirlandese Rory McIlroy, secondo con 36.769.781,98. Mentre sul terzo gradino del podio ecco lo spagnolo Sergio Garcia (30.667.882,95). Nulla a che vedere con il PGA Tour dove, neanche a dirlo, il "re" degli incassi è Tiger Woods che, con l'exploit in Giappone, ha toccato quota 120.459.468 dollari. Ed è anche per questi motivi che i big del green scelgono ormai di giocare con costanza sul massimo circuito americano, dove i montepremi e gli sponsor sono certamente superiori a quelli dell'Eurotour.