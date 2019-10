Lautaro-Lukaku, l'Inter sbanca a Brescia

BRESCIA, 29 OTT - L'Inter riparte a Brescia, soffre nel finale, ma riscatta il mezzo passo falso col Parma riprendendosi almeno per una notte la vetta della classifica. Con i gol dei soliti Lautaro Martinez e Lukaku la squadra di Conte si prende tre punti preziosissimi che, in attesa che scenda in campo la Juve domani sera col Genoa, valgono il momentaneo sorpasso ai bianconeri. Per la vittoria ai nerazzurri basta due tiri in porta, uno per tempo, ma devono ringraziare Handanovic decisivo in due occasioni con risultato ancora in bilico e in una sullo 0-2 poco prima che il Brescia riaprisse la partita (autogol di Skriniar). Tanta sofferenza nel finale, ma arrivano i tre punti e l'Inter fa festa.