Eurolega basket: Berlino-Ax Milano 78-81

29 OTT - Poker Olimpia in Eurolega. L'Ax Milano con una ripresa pungente ribalta a domicilio l'Alba Berlino (81-78) dopo essere stata sotto di 7 all'intervallo e centra la quarta vittoria consecutiva (4-1). Protagonisti di serata Nemanja Nedovic (12) che, alla prima in Eurolega dopo essere rientrato domenica scorsa dall'operazione al menisco, scava il parziale decisivo con tre triple nell'ultimo periodo, Scola (14 e 6 rimbalzi) e il solito Sergio Rodriguez (17), glaciale nel finale con 8 punti negli ultimi 90 secondi (con questi canestri scollina i 2500 in carriera in Eurolega). "Sono molto contento - spiega a fine gara il play spagnolo -, siamo partiti male ma nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia. E' una bella vittoria, molto importante". Venerdì sera al Forum arriverà il Barcellona in una sfida ad alta quota.