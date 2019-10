Sport e salute "ora firma del contratto"

ROMA, 29 OTT - Come chiesto dal ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che ha lavorato molto per arrivare a un'intesa, Coni e Sport e Salute contano di firmare il contratto di servizio entro il 31 ottobre. Lo ha detto Giovanni Malagò, al termine della Giunta, lo confermano in serata anche fonti della società guidata da Rocco Sabelli. La soluzione trovata è di affidare ad un comitato tecnico paritetico la gestione dei servizi rientranti negli uffici che non possono formare oggetto del cosiddetto 'avvalimento': marketing, coordinamento centrale del territorio e centro studi. "Soddisfazione" emerge da Sport e Salute, che "plaude all'opera del ministro Spadafora, che ha saputo illustrare i vantaggi della soluzione della condivisione di servizi", dopo che il parere dell'Avvocatura di Stato aveva chiuso le porte alla duplicazione di uffici. Al tavolo tecnico, che si è riunito anche in serata, il compito ("ora in discesa" dicono a Sport e salute) di trasformare in contratto di servizio l'accordo raggiunto, che vale fino al 2020.