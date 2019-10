Zidane "buon rapporto con Bale resterà"

ROMA, 29 OTT - "Ho un buon rapporto con Bale. Non pensa di andarsene, si allena ma se non è disponibile non lo convoco": così il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, parla del gallese finito di nuovo al centro delle polemiche dopo l'esclusione nella gara di Champions contro il Bruges. "Sono state detto e scritte molte cose - chiarisce Zidane in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Leganes - Il casino si crea perché si parla molto ma quando è al 100% si fa valere per quello che è: un giocatore coinvolto e che gioca bene per la squadra". Zidane glissa invece alla domanda sulla presunta richiesta di Bale di andarsene, magari già a gennaio: "ha avuto il permesso dal club di viaggiare, punto. Se n'è andato perché non è disponibile, ma non parla mai di andarsene e quando può giocare lo fa e Bale ha giocato molte partite. In ogni caso - aggiunge Zizou - non posso dire ora cosa sta succedendo. Lui ha il diritto di gestire un problema personale, punto".